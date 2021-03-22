HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması

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Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR (DHA)HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır´daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-03-22 18:54:23



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