HDP Genel Başkanı Sancar’a ‘terör propagandası’ soruşturması

Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2021?

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HDP Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz programındaki konuşmasında terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında dün Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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