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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri sokakta buldukları hasta kedi tedavi etti

İHA

Jandarma ekipleri sokakta buldukları hasta kedi tedavi etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sokakta buldukları hasta kediyi veteriner kontrolünde tedavi etti.
Kulp ilçesi Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, sokakta hasta halde bulunan sahipsiz kedinin yardımına yetişti. Kulp ilçesi Uzunova Mahallesine bağlı Kahveler mevkiinde hasta olan bir kedi jandarma ekiplerine bildirildi. Vatandaşların yardımı ile jandarma karakoluna getirilen hasta kedi, veteriner Mekin Yolu tarafından yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından kulaklarında mantar olduğu tespit edildi. Hasta kedinin sağlığına kavuşması için yapılan müdahalelerin ardından kedi gözetim altına alındı.
Vatandaşlar, jandarmanın hasta kediye hassasiyet göstererek kısa sürede müdahale etmesini takdirle karşıladı.

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