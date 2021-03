İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan HDP İl Binası önünde 568 gündür evlat nöbeti tutan 218 aileyi ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, dünyanın en cesur ve yürekli anneleriyle beraber olduklarını belirterek, "Aileler diyor ki, 'HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar.' Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum" dedi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 218 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 568'inci günde de sürüyor. Aileleri sabah saatlerinde kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ziyaret etti. İnce ve beraberindekiler çadırda ailelerle tek tek görüşerek çocukları hakkında bilgi aldı.

'550 GÜNDEN SONRA SÖZDE CHP HEYETİNDEN GELDİLER'

Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile görüşen kanser hastası anne Ayşegül Biçer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptıkları görüşmeye değindi. CHP'nin ziyaretini 'sözde' olarak gördüklerini söyleyen Biçer, "550 günden sonra sözde CHP heyetinden geldiler. Sözde heyette bulunan Özgür Özel, boy gösterisi ve 1-2 twit paylaşmak için geldiler. Ben de bir twit atarak ona 'Madem gelişini samimi bulmamızı istiyorsan orada HDP´yi kına ve PKK kına bizler de gelip sizi samimi bulalım' diye cevap verdim. Bunu yapamadı ve sizlerin huzurunda bir kez daha kendisine sesleniyorum. Ben onları şiddetle kınıyorum gelişleri de hiç samimi değil ve sadece boy gösterisine gelmişlerdi. Annelerin acılarına ortak için değil" diye konuştu.

'ONLARIN BU HAKLI DAVASINI HER ZAMAN DESTEKLEDİK'

Ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, evlat nöbetindeki ailelere devlet olarak her zaman destek verdiklerini söyledi. Dünyanın en cesur ve yürekli anneleriyle beraber olduklarını anlatan Bakan Yardımcısı İnce, "Tam 568 gündür burada duygularını, yaşadıklarını ve vicdanlarını haykırıyorlar. 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar. Evlatlarını kim, nerede, nasıl kaçırdıklarını iyi biliyorlar. Terör örgütüne diyorlar ki, burada evlatları kaçırıldı. HDP, buradan terör örgütüne çocuklarını kaçırıp 13-14-15 yaşında çocukken terör örgütüne teslim ettiler, diyorlar. Başka bir istekleri yok. Tüm istekleri budur. Dünyanın en masum ve haklı isteği. Ama 568 gündür bunu duymak ve görmek istemeyen onların yanında olmak istemeyenler var. Terör örgütü destekçileri hem siyaseten hem de finans kaynağı olarak destekleyenler bu sesleri duymak istemiyorlar. Az önce diyorlar ki, 'HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar?' Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim onlara. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların bu haklı davasını her zaman devlet olarak destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımıyla bizlerin gayreti onların dualarıyla da güzel günlere evlatlarına kavuşarak hep birlikte göreceğiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2021-03-23 12:55:42



