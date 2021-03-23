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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, esnafla bir araya geldi

İHA

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, esnafla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden faaliyetlerini sürdüren esnafı ziyaret ederek, çay evlerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Yenişehir ilçesinde her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, bu kez Ali Emiri Caddesi ve Hintli Baba Caddesinde bulunan esnafla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Buralarda bulunan esnafa hayırlı işler dileyen Kaymakam Beşikci, esnafın iş yerlerinde özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyerek, elde edilen başarının hep birlikte korunacağını söyledi. Yenişehir ilçesinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlar ve esnafla birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Beşikci, “Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler bizler için çok önemlidir. Bu öneri ve talepler yaptığımız çalışmalarımıza her zaman ışık tutmaktadır’’ dedi.
Esnafa, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan Kaymakamı Beşikci’ye esnaf ise kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

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