Diyarbakır'da DTSO, DTB ve DESOB'dan Sur açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da DTSO, DTB ve DESOB'dan Sur açıklaması

İHA

Diyarbakır'da DTSO, DTB ve DESOB'dan Sur açıklaması

Diyarbakır'da aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve esnaf oda temsilcilerinin olduğu STK’lar, Sur ilçesinin yeniden turizme kazandırılması için ortak açıklama yaptı.
Diyarbakır'da aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve esnaf oda temsilcilerinin olduğu STK’lar Sur ilçesinin yeniden turizme kazandırılması için ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Sur ilçesinde konut ve ticari yapıların inşa süreçlerinin birbirinden farklı olarak yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu süreçte öncelikli olarak konutların tamamlanarak kura yöntemiyle hak sahiplerine tahsisi yapılmaya başlanmış, ticari alanların inşa süreci devam etmektedir. Yeniden inşa edilen konut ve ticari alanların ne şekilde satılacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın takdir yetkisinde gerçekleştirilmektedir. Konut alanları kura yöntemiyle hak sahiplerine dağıtılırken, ticari alanların tek tek ihale edilerek satılacağı kamuoyu ile paylaşılmış ve hak sahiplerine iletilmiştir. Konu ile ilgili olarak yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmelerde, geçmişte yapılmış benzer örnekleri göstererek ticari alanların tek tek ihale ile satılması durumunda kısa sürede atıl duruma düşeceklerine dair endişelerimizi ilettik. Bugün birer enkaza dönüşen ve temizlenmeleri için milyonlarca lira harcanması gereken bu yapıların kent trafiğini felç ettiği, sosyal, kültürel ve ticari yaşamı sekteye uğrattığına hep birlikte tanık olduk. Bu tanıklıklardan hareketle geçmiş hatalarımızı bir kez daha tekrarlamadan yeni yaşam alanlarımızı oluşturmamız gerektiğini bir kez daha ilgililere hatırlatmak isteriz" denildi.

"Tek amacımızın Suriçi bölgemizin tekrar bir cazibe merkezi olması"
Suriçi'nin tekrar bir çekim merkezi olması konusunda çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ticari mekanların tek tek satışı yerine Diyarbakır’daki Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla oluşturulacak bir konsorsiyum marifetiyle kent paydaşlarını da katarak Suriçi’ni tekrar bir çekim merkezi haline dönüştürmek, Sur ilçemizin mağdur ailelerine iş ve istihdam alanı olacak şekilde tek merkezden işletilmelerinin daha doğru olacağı inancıyla girişimlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tek amacımızın Suriçi bölgemizin tekrar bir cazibe merkezi olması için kalıcı bir çarşıya kavuşması ve Surda yaşayan hemşerilerimize istihdam kapısı açmak oduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki aileler HDP’den çocuklarını almakta kararlı Anne Ayşegül Biçer: “Yeter artık, kimsenin evine ateş düşmesin diye burada mücadele veriyoruz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler HDP’den çocuklarını almakta ...
"Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka bir duygu olabilir mi?" İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Dünyanın en cesur ve yürekli anneleri ile beraberiz" “Aileler 568 gündür burada haklı davalarında tek istedikleri bir şey var, evlatları”
YEREL HABERLER "Dünyada evlatlarını geri istemek kadar masum başka ...
Bağlar Belediyesi'nden 'fahiş fiyat' denetimi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi'nden 'fahiş fiyat' denetimi
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, esnafla ...
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den evlat nöbetindeki ...
HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları, tahliye edildi
Diyarbakır'da nevruzda terör propagandası yapan 21 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nevruzda terör propagandası yapan 21 ...
Jandarma ekipleri sokakta buldukları hasta kedi tedavi etti
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri sokakta buldukları hasta kedi ...
Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
YEREL HABERLER Pandemi, medikal estetiğe ilgiyi 2 kat artırdı
Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Bağcılar Mahallesi ilçe olmaya aday 6 yılda 137 bin nüfusa yetişti
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanını ...
Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının isimleri, hastanede yaşatılıyor
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının isimleri, ...
HDP Genel Başkanı Sancar’a ‘terör propagandası’ soruşturması
YEREL HABERLER HDP Genel Başkanı Sancar’a ‘terör propagandası’ ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına büyük zam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile DİSK-Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: ''En düşük işçi maaşına yüzde 47 zam yaptık, helalühoş olsun''
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işçi maaşlarına ...
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor
Diyarbakır’da 2021 yılı biçerdöverle hasat kontrolörlük eğitimi verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2021 yılı biçerdöverle hasat ...
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan gitmeyeceğiz (2)
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Çocuklar gelene kadar buradan ...
Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat nöbetine katıldı Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aileler HDP önündeki eyleme katılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yürümekte güçlük çeken anne, 2 çocuğu için evlat ...
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yayınlanan 'Şehrimiz Diyarbakır' kitapçığına tepki DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu: "Bu bahtsız yazının ve algının düzeltilmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında ...
Ergani'de ana arterlere 3'lü çöp kutuları yerleştirildi
YEREL HABERLER Ergani'de ana arterlere 3'lü çöp kutuları ...
"Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" diyen anne evladının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER "Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" diyen anne ...
Diyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i serbest
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan ...
Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, ...
'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de kutladı
YEREL HABERLER 'Küçede Sanat Var' Nevruz Bayramı'nı Ongözlü Köprü'de ...