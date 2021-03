Yatan hasta sayısının 30'un altında olduğu Diyarbakır'da, 'rehavet' uyarısı

Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı son verilerde, nüfusa oranla 100 bin kişide 18,78 kişi ile 'düşük riskli' iller arasından bulunan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Diyarbakır'da, yatışı gereken hastaların tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Muhammed Asena, 'rehavet' uyarısında bulundu. Dr. Asena, "Şu an yatan hasta sayımız yoğun bakım ve servisi baz aldığımızda 30'un altında ve bu minvalde son 1 aydır ilerliyor. Biz yatan hasta sayısı olarak bunların 10 katı kadar değerleri gördük. Şu an için Diyarbakır ve bölgenin stabil olduğunu söyleyebiliriz. Bu, rehavete kapılmayı gerektirmiyor hatta daha sıkı tedbirler almamız gerekiyor ki eski günlerimize dönmeyelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 13-19 Mart verilerinde Diyarbakır, her 100 bin kişide 18,78 kişi ile 'düşük riskli' iller arasında yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kontrollü normalleşmeyle uzun süre sonra lokanta, pastane, kafe gibi işletmeler de yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başladı. Pandemi hastanesine çevrilen hastaneler de normale dönerken, sağlık çalışanları, kendi branşlarında poliklinik hizmetleri vermeye başladı. Koronavirüs korkusu nedeniyle diğer hastalıkları için hastanelere gitmeye çekinenler ise normalleşme sürecinde randevularını alıp, muayene olmak için hastanelere gitmeye başladı. Kentte, koronavirüs vakasının görüldüğü ilk andan itibaren pandemi hastanesi olarak hizmet verilen ve 3 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle kaybedildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bir bölümü, kentte yatışı gereken koronavirüs hastalarının tedavisi için ayrılarak normale döndü.

'TEKRAR ESKİ GÜNLERE DÖNMEYELİM'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena, Diyarbakır'ın koronavirüste son 1 aydır stabil gittiğini belirterek, "Hastaneye başvurularımıza, yatan hasta oranlarımıza baktığımızda geçmiş günlerle kesinlikle kıyaslanamayacak oran var. Tabi bu yine tedbirlere riayet etmemizle stabil izleyecek. İnşallah tedbirlere riayet edersek özellikle maske, temizlik ve mesafe konularında gerekli hassasiyeti gösterirsek böyle devam eder. Tekrar eski dönemleri yaşamak istemiyoruz. Yeni yeni sağlık çalışanlarımızı kaybetmek istemiyoruz çünkü bu yük hastaneye yansıyacak. Bu yükü maalesef birileri sırtlanıyor ve yine yeni kayıplar vereceğiz. Bu minvalde tüm halkımıza çağrımız; Sağlık Bakanlığı'mız zaten güncel olarak sürekli uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar dikkate alınmalı ve bu minvalde hareket edilmeli. Şu an yatan hasta sayımız yoğun bakım ve servisi baz aldığımızda 30'un altında ve bu minvalde son 1 aydır bu şekilde ilerliyor. Biz yatan hasta sayısı olarak bunların 10 katı kadar değerleri gördük. Şu an için Diyarbakır ve bölgenin stabil olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir rehavete kapılmayı gerektirmiyor hatta daha sıkı tedbirler almamız gerekiyor ki tekrar eski günlerimize dönmeyelim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILSerdar SUNAR

