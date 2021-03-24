Sofya üniversiteleri Türkiye’deki öğrencileri bekliyor

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Türkiye’deki öğrencilere Sofya’daki üniversiteleri önerdi.

Öğrencilerin, üniversite okumak adına tek seçeneklerinin Türkiye’deki üniversiteler olmadığını belirten Dalmış, Türkiye’de yapılan sınavda istedikleri puanı alamayan adayların, şanslarını Sofya üniversitelerinde deneyebileceklerini söyledi. Dalmış, “Sofya üniversiteleri hakkında herhangi bir bilginiz olmayabilir. Ancak, Türkiye’den çoğu öğrencinin üniversite eğitimi adına bu şehirdeki üniversiteleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. Burada okumanın sayısız avantajı bulunuyor. Her şeyden önce, Sofya üniversitelerinin eğitim kalitesine hayran kalacaksınız. Türkiye’deki fakülteler ile arasında eğitim açısından hiçbir fark bulunmuyor. Bunun yanı sıra, eğitim dilinin İngilizce oluşu da ciddi bir avantaj. Bu sayede, uluslararası bir eğitim alma şansını yakalayabilirsiniz. Türkiye’de istediğiniz bölümleri kazanamadıysanız kesinlikle üzülmeyin. Çünkü, Sofya üniversiteleri sayesinde istediğiniz üniversite bölümlerine başvurabilirsiniz. Ayrıca, eğitim ücretlerinin Türkiye’deki özel üniversiteler ile kıyaslandığında daha düşük olduğunu söylemeliyiz. Mühendislik, iktisadi idari, fen edebiyat, güzel sanatlar ve daha birçok fakülteye ait bölümleri de Sofya üniversiteleri sayesinde okuyabilirsiniz. Ön lisans bölümler de bulunuyor. Bu tür bölümlerin en kısa sürede bir meslek sahibi olmanıza imkan verdiğini de eklemeliyiz. Sofya üniversiteleri eğitim dili açısından iki farklı seçenek sunuyor diyebiliriz. İsteyenler Bulgarca, isteyenler ise İngilizce eğitim görebilirler. Bu noktada, okuyacağınız bölüme geçmeden evvel bir yıllık süreyle İngilizce veya Bulgarca hazırlık okumanız gerekiyor. İngilizce hazırlık eğitimi sırasında hem yeni bir dili en iyi şekilde öğrenirsiniz hem de şehri ve ülkeyi tanıma şansına erişirsiniz. Tercihiniz Sofya üniversiteleri ise Rimena Yurtdışı Eğitim olarak bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ülke ve okul seçimi, konaklama, ulaşım, vize başta olmak üzere birçok konuda öğrencilere hizmet sunuyoruz” dedi.

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