Diyarbakır'ın geleneksel Murat Şenlikleri'ne 'koronavirüs' engeli 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'ın geleneksel Murat Şenlikleri'ne 'koronavirüs' engeli 

DHA

Diyarbakır'ın geleneksel Murat Şenlikleri'ne 'koronavirüs' engeli 


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki Murat Ovası'nda, geleneksel olarak düzenlenen ve 3 gün süren Murat Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.
Silvan'a bağlı Kumgölü Mahallesi'nde, 641 yılından beri her 28-30 Mart'ta, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köylerden binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Murat Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. Silvan Kaymakamlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Murat Şenlikleri'nin bu yıl düzenlenmemesine karar verildiği belirtildi. 
MURAT ŞENLİKLERİ 
Murat Şenlikleri, 641 yılından beri kutlanırken, rivayetlere göre, İslam Orduları Komutanı Muaz Bin Cebel, Silvan ve çevresinin fethi ile görevlendirilir. Komutan Cebel, savaştan dönerken Murat Ovası'nda pusuya düşer ve şehit olur. Yine rivayetlere göre, bu şenlik, aslında nişanlı olan Muaz Bin Cebbel'in şehit edilmesi nedeniyle düğünü olarak kutlanır. Dolayısıyla etkinlik, daha çok düğün gibi organize edilir. Murat Şenliği'ne katılanlar, 3'üncü günün gecesinde kına yakıp, geceyi türbede geçirir. Muaz Bin Cebel'in düğününe gelenler, tefler eşliğinde beyit ve kasidelerin ritmine uyarak dans eder. Kadınlar, ellerine mum ile kına yakar.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır
2021-03-25 13:01:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırspor'un Antalya kampı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor'un Antalya kampı başladı
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki pamuk tarımı değerlendirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki pamuk tarımı ...
Kaymakam Koç yaşlıları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Koç yaşlıları yalnız bırakmadı
Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci ...
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü ...
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim ...
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
YEREL HABERLER Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, ...
Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' ...
3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Fatsa Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Fatsa Belediyespor: 0
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' ...
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 ...
Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı Türkiye'yi sarmaya devam ediyor HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan anne Nisbete Yüksel: "Oğlum neredeysen gel, annen hasta, kederinden ölüyorum"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı Türkiye'yi ...
DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğünden içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğünden içme suyu şebekesinin ...
Sofya üniversiteleri Türkiye’deki öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Sofya üniversiteleri Türkiye’deki öğrencileri ...
Hokey'de milli takımlara Diyarbakır’dan 3 isim
YEREL HABERLER Hokey'de milli takımlara Diyarbakır’dan 3 isim
DTSO’dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: “Şirketlerin vergi denetim incelemeleri ertelensin”
YEREL HABERLER DTSO’dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: ...
Diyarbakır'da Said Nursi’yi anma etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Said Nursi’yi anma etkinliği düzenlendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız ...
Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara ...
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim ...
Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi
YEREL HABERLER Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş ...
Doktor WhatSapp üzerinden müdahale etti, lösemi hastası çocuk ölümden döndü Diyarbakır'dan tedavi için Ankara'ya giden lösemi hastası 4 yaşındaki Asya Atlı, epileptik atak geçirdi Çocuğunun öldüğünü düşünen anne otobüste baygınlık geçirirken, yolculardan biri WhatSapp üzerinden bir doktorla iletişime geçti Doktordan aldığı talimatları yerine getiren yolcular, yerinde müdahalelerle Asya'yı hayatta tutmayı başardı
YEREL HABERLER Doktor WhatSapp üzerinden müdahale etti, lösemi ...
Yatan hasta sayısının 30'un altında olduğu Diyarbakır'da, 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER Yatan hasta sayısının 30'un altında olduğu ...
Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar
YEREL HABERLER Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar