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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırspor'un Antalya kampı başladı

İHA

Diyarbakırspor'un Antalya kampı başladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup ekibi Diyarbakırspor'un Antalya'daki kamp çalışmaları başladı. Diyarbakırspor'un dün başlayan kamp çalışması iki hafta sürecek.
Kamp sürecinde hem fizik kondisyon ve taktiğe dayalı idmanlar hem de özel maçlar yapılacak.
Teknik direktör Seyithan Özdaş yönetiminde ilk çalışmasını yapan yeşilkırmızılı takımın yer aldığı Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grubun fikstürü de bugün belli olacak.

Transferler kampa katılıyor
Diyarbakırspor'un hak ettiği yere gelmesini sağlamak için mücadele verdiklerini belirten Başkan Siyabend Aydın, “Gece gündüz çalışarak sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz bu yıl şampiyon olup 3. Lige yükselmek. Bunun için güçlü bir kadro kuruyoruz. Transferde anlaştığımız oyuncular kamp programına dahil oldu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda başka transferlerimiz de olacak” dedi.

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