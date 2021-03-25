Silvan’da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan’da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı

İHA

Silvan’da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış nedeni ile birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte suların tahliyesi için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün gece aniden bastıran sağanak yağmur rögarların tıkanmasına neden oldu. Sağanak yağmur nedeniyle birçok iş yerini su basarken, ilçe merkezindeki Azizoğlu ile Gazi Caddesi'nde bulunan rögarlarda oluşan tıkanma nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece yağan yağmur sonrası Silvan Belediyesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlatarak tıkanan rögarları açıp, iş yerlerinde biriken suların da tahliyesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde 664 ağaç dikti
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde 664 ağaç ...
Diyarbakır’da zabıta ekipleri otogar esnafına bilgilendirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekipleri otogar esnafına ...
Diyarbakır'ın geleneksel Murat Şenlikleri'ne 'koronavirüs' engeli 
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın geleneksel Murat Şenlikleri'ne ...
Vali Karaloğlu, tarihi Hasan Paşa Hanı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, tarihi Hasan Paşa Hanı esnafıyla ...
Diyarbakırspor'un Antalya kampı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor'un Antalya kampı başladı
Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki pamuk tarımı değerlendirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki pamuk tarımı ...
Kaymakam Koç yaşlıları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Koç yaşlıları yalnız bırakmadı
Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci ...
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü ...
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim ...
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
YEREL HABERLER Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, ...
Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' ...
3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Fatsa Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Fatsa Belediyespor: 0
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' ...
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 ...
Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı Türkiye'yi sarmaya devam ediyor HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan anne Nisbete Yüksel: "Oğlum neredeysen gel, annen hasta, kederinden ölüyorum"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı Türkiye'yi ...
DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğünden içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğünden içme suyu şebekesinin ...
Sofya üniversiteleri Türkiye’deki öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Sofya üniversiteleri Türkiye’deki öğrencileri ...
Hokey'de milli takımlara Diyarbakır’dan 3 isim
YEREL HABERLER Hokey'de milli takımlara Diyarbakır’dan 3 isim
DTSO’dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: “Şirketlerin vergi denetim incelemeleri ertelensin”
YEREL HABERLER DTSO’dan Hazine ve Maliye Bakanlığına çağrı: ...
Diyarbakır'da Said Nursi’yi anma etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Said Nursi’yi anma etkinliği düzenlendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız ...
Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesi köy okullarındaki çocuklara ...
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim çocuklarımızı HDP götürdü, PKK gelip buradan çocuklarımızı götüremez"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: "Bizim ...