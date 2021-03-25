Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2929 Mart tarihleri arasında, tarımsal faaliyetlerin başladığı ve devam ettiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyindeki Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak’ta zirai don hadisesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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