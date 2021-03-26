Yenişehir’e 'Çocuk Sokağı'

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını gerçekleştiren Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, ilçede çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği, hayata daha özgür ve kendine güvenen bireyler olarak yetişeceği bir ortam hazırlıyor.

Diyarbakır’da birbirinden farklı birçok projelere imza atan Yenişehir Belediyesi bu kez çocuklara özgür bir sokak oluşturuyor. Ofis semtinde bulunan Rızvanağa Caddesi üzerinde trafiğe kapalı bulunan sokağı çocuk sokağına dönüştürecek olan Yenişehir Belediyesi, aynı zamanda bölgede bir ilk ke imza atmış olacak.

Yenişehir Çocuk Sokağı ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, araç trafiğine kapalı olan 200 metre uzunluğundaki sokağı çocuklar için tasarladıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Ofis Rızvanağa Caddesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile 7. Kolordu Komutanlığı Lojmanları arasında kalan 200 metrelik trafiğe kapalı olan sokağımızı Çocuk Sokağı’na dönüştürüyoruz. Bu sokağımızda farklı çocuk oyun grupları, macera parkurları, koşu parkurları, mini futbol ve basketbol sahası ile meyve ağaçlarımız bulunacaktır” dedi.



“Çocuklara yapılan hizmet geleceğe yapılan hizmettir”

En güzel hizmetin çocuklara yapılan hizmet olduğunu vurgulayan Kaymakam Beşikci, “Çocuklara yapılan hizmet geleceğe yapılan hizmettir. Çocuk Sokağı’mız ile çocuklarımız, güvenli, eğitici ve eğlenceli bir sokağa kavuşmuş olacak. Anneler çocukları ile burada güven içinde hoşça vakit geçirebilecekler. Çocuklarımızın mutlu olması, ailelerimizin mutlu olması bizim için çok önemlidir” diye konuştu.

Trafiğe kapalı mahallenin Çocuk Sokağı’na dönüşeceğini duyan mahalle sakinleri Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’ye teşekkür etti.

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