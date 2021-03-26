Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençleri konservatuvar sınavlarına hazırlayacak

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Diyarbakır’da üniversitelerin oyunculuk, tiyatro bölümünde okumak isteyen gençler için konservatuvar sınavlarına hazırlık kursları başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğü üniversitelerin oyunculuk, tiyatro bölümünde okumak isteyen gençleri için konservatuvar sınavlarına hazırlık kursları başlatıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, temel oyunculuk ve drama eğitimlerinin verileceği kurslara müracaat 2631 Mart 2021 tarihleri arasında sadece online olarak alınacak. Hazırlık kurslarına kayıt yaptıracak kursiyerlerin en az lise mezunu olmaları ve bunu mezuniyet belgeleriyle teyit etmeleri gerekiyor. Kurslardan faydalanmak isteyenler, başvuru adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilecek. Kayıtların ardından kursiyerler ders programı için aranarak bilgilendirilecek. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi dersliklerinde 5 Nisanda başlaması planlanan eğitimlerde, kurs süresi modüler sisteme göre 2 aşamalı olarak yapılacak.

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