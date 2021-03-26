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Pandemi hastanesinde 1 yıl sonra ilk kornea nakli yapıldı

DHA

Pandemi hastanesinde 1 yıl sonra ilk kornea nakli yapıldı


Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir yıl aradan sonra ilk kornea nakli yapıldı. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte, bir yıldır kornea nakli bekleyen 5 çocuk annesi Hefife Sadınoğlu (54), yapılan başarılı ameliyatla görmeye başlayacak. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Fuat Alakuş, şu an acil ameliyat bekleyen hastaları, sırasıyla almaya başladıklarını belirterek, "Pandeminin seyri ne olacak bilmiyoruz. En azından acil bekleyen bütün hastalarımızın işlemlerini, bir an önce bitirmek istiyoruz. Bu yüzden uzun soluklu bir çalışma içerisine girdik" dedi. 
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hefife Sadınoğlu, 7 yıldır göz tansiyonu hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığı boyunca 3 kornea nakli operasyonu geçiren Sadınoğlu, son operasyonun yapılması için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ancak geçen yıl başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Sadınoğlu'nun tedavisi yarım kaldı. Hastane doktorlarıyla sürekli irtibat halinde olan Sadınoğlu, ilaçlarla tedaviyi sürdürdü. Kentte geçen ay sonundan itibaren vaka sayılarının düşüş yaşamasıyla, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda hastane, sırasıyla ameliyatlarını gerçekleştirmeye çalışırken, göz kliniğinde de ilk kornea nakli ameliyatı da Hefife Sadınoğlu'na yapıldı.
'İLK NAKİL HASTAMIZ OLDU'
Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. Fuat Alakuş, hastanenin yaklaşık 5-6 yıldır kornea nakli hizmeti verdiğini hatırlattı. Alakuş, "Ülke ve tüm dünya geneli yaşamış olduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle, bir yıla yakındır birçok hastamız tedavi konusunda maalesef geri kaldı. Hastamız genç bir kadın. Daha önce 3 defa kornea nakli oldu. Yalnız yine greft reddi gelişti hastamızda ve yaklaşık bir yıldır hiç görmüyor. Bembeyaz kornea ile geziyor. Hastamıza tekrar nakil planladık, ancak doku bulmak pandemi sürecinde biraz zordu. Çünkü salgın vardı. Bu konuda hem hastamızı korumak, hem de uygun dokuyu bulabilmek adına, beklemek zorunda kaldık. Ancak Covid-19 vakalarının azalmasıyla birlikte, uygun koşullar oluştu. Hastamızı nakil için tekrar çağırdık. Uygun doku çıktı ve hastamızın kornea naklini tekrar gerçekleştirdik. Bugünkü ameliyatı başarılı geçti" dedi. 
'BAŞKA AMELİYATLAR DA OLACAK'
Şu an acil ameliyat bekleyen hastaları, sırasıyla almaya başladıklarını açıklayan Dr. Alakuş, şunları söyledi:
"Bu süreçte özellikle acil nakil bekleyen hastalarımızın ameliyatlarını planladık. Hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu hafta içerisinde, 3 hastamıza daha kornea nakli yapacağız. Pandeminin seyri ne olacak bilmiyoruz. En azından acil bekleyen bütün hastalarımızın işlemlerini, bir an önce bitirmek istiyoruz. Bu yüzden uzun soluklu bir çalışma içerisine girdik. 5 yıldan fazladır nakil yapan aktif bir merkeziz, ancak son bir yıldır hiç nakil yapmadık. İlk nakil hastamız bu hastamız oldu. Endişelerimiz tabi ki vardı. Aldığımız doku, canlıdan aldığımız bir doku değildi. Bu nedenle birçok tetkik yapmak zorunda kaldık. Korktuğumuz bir şey olmadı. Hastamız adına çok mutluyum"
NAKİL BEKLEYEN HASTALARIN LİSTESİ OLUŞTURULDU
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena ise, hastanenin bölgeye hitap eden önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, nakil bekleyen hastaların listesinin oluştuğunu anlattı. Dr. Asena, "Koronavirüs yükünü sırtlandığımız dönemde, yaklaşık bir yıllık periyodda, çoğu ertelenebilir işlemleri erteledik. Fakat bunlar özellikli işlemler. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir organ naklimiz vardı. 3 böbrek hastamıza, böbreklerini kavuşturduk. Diyaliz sıkıntısından kurtuldu. Akabinde yine pandemi sonrası yaklaşık bir yıldır ertelenen, bir kornea nakli operasyonumuz vardı. Acil olmayan, ama insanlar için elzem olan bir operasyon. Yarım saat süren bir işlemle, hayata daha renkli bakabilmelerini sağlamak için, bu işlemleri ertelemiştik. Koronavirüs sonrası hızlı bir şekilde kliniklerimizi, polikliniklerimizi aktif hale getirerek, öncelikli ve aciliyet gerektiren hastalarımızı da planlarımıza dahil ederek, bir nevi operasyon planladık. Şu an için ilk hastamızı aldık. Önümüzdeki hafta ve sonrası için de listemizi oluşturduk. Kornea nakli bekleyen tüm hastalarımızın, inşallah şifa bulmalarını sağlayacağız. Toplumumuzdan, halkımızdan isteğimiz, sosyal mesafe, maske ve temizliğe dikkat etmeleri. Çünkü maalesef Covid-19 öncelikli hizmetleri ön plana aldığımızda, bu hizmetler yine ertelenecek" diye konuştu.
Ameliyat olmadan önce çok ağrıları olduğunu ve görmediğini ifade eden hasta Hefife Sadınoğlu da, dayanacak gücünün kalmadığı için ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-03-26 12:20:15

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