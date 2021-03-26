Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)



EVDE SİLAHLI KAVGA ÇIKMIŞ

Diyarbakır'da polis özel hareket ekiplerince bir evde alıkonulanların kurtarılmasına yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Fırat G. yeni sevgili oldukları Ceren A'nın, eski sevgilisi İlhan Ö. ile tekrar birlikte olduğunu öğrenince kaldıkları eve gitti. Kapıyı çalan Fırat G. ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Ceren A. silah sesleri üzerine balkona kaçıp kapıyı kilitlerken, polise de ihbarda bulundu. Polis özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonun ardından Ceren A. balkondan alınarak güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, vücutlarından çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ceren A. ve 1 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yaralı 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 3 tabanca ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-03-26 15:05:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.