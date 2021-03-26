Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR-Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, Fırat G.'nin., ayrıldığı sevgilisi Ceren A.'nın evinine yaptığı silahlı baskında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Evine yapılan baskın sırasında kendini balkona kilitleyip, polise ihbarda bulunan Ceren A., verdiği ifadede, "Fırat ile ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Bugün kapı zili çaldı. Açtığımda Fırat içeri girerek yanında getirdiği tabancayı ateşlemeye başladı. Bu sırada içeride bulunan arkadaşlarım Mesut B.D., ve İlhan Ö. de silahla karşılık verdiler. Bir anda silahlı çatışma çıktı" dedi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat G., bir süre önce ayrıldığı sevgisi Ceren A.'nın evine geldi. Evde, Ceren A.'nın sevgilisi Cihan'ı gören Fırat G., üzerindeki tabancayı çıkarıp etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan Ceren A.'nın arkadaşları Mesut B.D., ve İlhan Ö. de Fırat G.'ye silahla karşılık verince çatışma çıktı. Ceren A., çatışma olduğu sırada kendini balkona kilitleyip, polisten yardım istedi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

Ceren A.'nın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde, alıkonulma olayının olduğu belirlenmesi üzerine polis özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Ceren A. balkondan alınarak güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, vücutlarından çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ile olayda yara almayan Mesut B.D.'yi evden çıkardı. Yaralı Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülürken, Ceren A. ile Mesut B.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CEREN A.: AYRILMAMIZI KABULLENEMEDİ

Silahlı kavgada yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö.'nün hastanedeki tedavileri sürerken, Ceren A.'nın polise verdiği ifadeye Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı. Ayrıldığı sevgilisi Fırat G.'nin kendisini daha önce de rahatsız ettiğini söyleyen Ceren A., Fırat G.'nin ayrılmalarını kabullenemediğini öne sürdü. Ceren A., polise verdiği ifadede, "Fırat benim eski sevgilim olur. Bir süre önce kendisinden ayrıldım. Şu an Cihan adlı kişiyle beraberim. Fırat bunu kabullenemiyor ve sürekli olarak beni rahatsız ediyordu. Aşırı kıskançtı. Ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Bugün kapı zili çaldı. Açtığımda Fırat içeri girerek yanında getirdiği tabancayı ateşlemeye başladı. Bu sırada içeride bulunan arkadaşlarım Mesut B.D., ve İlhan Ö'de silahla karşılık verdiler. Bir anda silahlı çatışma çıktı" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR, Müslim SARIYAR

2021-03-26 16:00:03



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