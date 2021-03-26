Bismil Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Dicle Nehrinin kirlenmesini engellemek için yapımını sürdürdüğü Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü Projesinde çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında, yaklaşık 8 kilometrelik şebeke ve kolektör hattı tamamlandı. Biofosfor tanklarının grobetonu ile havalandırma havuzlarının temel betonu atıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Projenin yüzde 20’lik kısmının tamamlandığını belirten Tutşi, ''Kanalizasyon şebekesi ve kolektörleri inşaatında çapları 200 milimetre ile bin 200 milimetre olan yaklaşık 8 kilometre hat tamamlandı. Biofosfor tanklarının grobetonu, havalandırma havuzlarının ve idari binanın temel betonu atıldı. Son çökeltme tanklarının temel kazı çalışmaları ise sürüyor. Daha önce de yatay delgi sondaj çalışmalarımız yapılmıştı'' dedi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında yapılan 93 milyon liraya mal olacak tesiste günlük 12 bin 453 metreküp su arıtılacak. Ayrıca, proje kapsamında 26 bin metre atıksu kolektör ve şebeke hattı döşenecek.

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