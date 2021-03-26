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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da 'tarihe iz bırakan kadınlar' sergisi

İHA

Diyarbakır’da 'tarihe iz bırakan kadınlar' sergisi

Zilan Tigris’in tarihe iz bırakan kadınların portrelerinden oluşturduğu kağıt rölyef sergisi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Mart ayı için hazırlanan, kültürsanat takviminde yer alan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik takviminde planlanan ve Zilan Tigris’in tarihe iz bırakan kadınların portrelerini kağıt rölyef yöntemiyle hazırladığı sergi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında açıldı. Orantı, perspektif ve ışığın ustalıkla sentezlediği tarihe iz bırakan kadınlar sergisindeki eserlerde Tigris, tarihsel ve toplumsal zeminlerde oluşturduğu ve devrimci tahayyüllere sahip olan, insanlık tarihinde iz bırakan kadınları bir araya getirdi.

İz bırakan kadınların portresi bir arada
Tigris, sergisinde devlet yönetiminde etkili olan Mısır kraliçesi Nefertiti’den antik çağ filozofu Aspasia’ya, kadınların da en az erkekler kadar cesur ve vatansever olduğunu kanıtlayan Jeanne D'Ark’tan bütün mirasını dine ve bilgiye olan aşkına harcayan Müslüman ilim kadını Fatıma ElFıhri’ye, yaşadığı dünyaya kayıtsız kalmamış, hümanist ve devrimci ressam Frida Kahlo’dan şair, besteci, bilim insanı ve kadın hakları aktivisti olan birçok kadının portresine yer verdi.
Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergide, ziyaretçilere müzik eşliğinde zencefilli çörek ikram edildi.

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