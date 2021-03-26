200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular hakim karşısında



Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da saadet zinciri modeliyle esnaf, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanlarının birikimlerini toplayıp, "Paranızı işleterek, size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim" diyerek son 2 yıl içinde 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kuyumcular Zülküf Ortaç, Serdar Adıgüzel ve Zülfikar Ortaç'ın yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşma, 4 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayan ve dolandırıldıklarını anlayan yaklaşık 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.

'3 TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI'

Topladıkları iddia edilen 200 milyon TL ile ortadan kaybolduktan bir süre sonra gözaltına alınan Zülküf Ortaç, Serdar Adıgüzel ve Zülfikar Ortaç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından yargılanma süreci başladı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Zülküf Ortaç ve Serdar Adıgüzel hazır bulundurulurken, diğer sanık Zülfikar Ortaç ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'DOLANDIRILICILIK SUÇUNDAN 350 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR'

51 kişinin iddianamede mağdur olarak yer aldığı davada savcılık makamı, sanıklar hakkında `Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı´ suçundan sanıkların her mağdura karşı ayrı ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşmada hazır bulunan müştekiler, mağdur olduklarını ve zararlarının karşılanmalarını talep etti.

'KOMİSYON KARŞILIĞINDA DÖVİZ VE ALTIN ALSAT İŞLEMİ YAPIYORDUK'

Duruşmada söz alan Zülküf Ortaç ve Serdar Adıgüzel, yaşananlardan haberlerinin ve bilgilerinin olmadığını ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Sanık Zülfikar Ortaç ise alacakları olan kişilerle döviz ve altın alsat işlemi gerçekleştirdiklerini ve bu işlemlerden komisyon aldıklarını söyledi. Pandemi ile birlikte fiyatlarda çok oynama yaşandığını ve kendileri gibi birçok kuyumcu esnafının bundan olumsuz etkilendiğini belirterek, piyasalardaki bu dengesizlikten kaynaklı olarak zarar ettiklerini öne sürdü. Oluşan zararın 200 milyon olmadığını, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını ifade eden alacaklıların zararını tazmin etmek istediğini belirten Zülfikar Ortaç, bunun akil bir heyetin oluşması sonucunda verilebilecek bir kararla olabileceğini aktardı. Avukatların, üst düzey bürokratlarla ticari ilişki ya da emanet para ilişkisi yaşayıp yaşamadıkları sorusuna yanıt veren Ortaç, hiçbir üst düzey bürokratla bir ticari ilişki içerisinde olmadıklarını söyledi.

DURUŞMA 4 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Sanıkların çapraz sorgularının ardından mahkeme heyeti, müştekileri dinledi. Ara karar için duruşmaya verilen aranın ardından tutukluların tahliye talebini raddeden mahkeme başkanı, sanıklar Zülküf Ortaç, Serdar Adıgüzel ve Zülfikar Ortaç'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 4 Haziran 2021 tarihine erteledi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-03-26 18:43:49



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