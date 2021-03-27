(ÖZEL) Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel Bahçeleri'nde hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel Bahçeleri'nde hazırlanıyor

DHA

(ÖZEL) Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel Bahçeleri'nde hazırlanıyor


Emrah KIZILSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kick boks sporcuları Bilgin Erol (28) ve kız kardeşi Dilek Erol, pandemi nedeniyle 1 yıldan fazladır düzenlenmeyen turnuvaların yeniden başlamasıyla antrenman sayılarını artırdı. Erol kardeşler, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Dicle Nehri kenarında, oksijen seviyesi yüksek, tarihi Hevsel Bahçeleri ve surların yanında hazırlanıyor. Bilgin Erol, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandıklarını belirtip, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Disiplinimiz, kondisyonumuz ve özverimiz en yüksek seviyede. Başarıyla döneceğimize inanıyorum. Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde, surların olduğu, Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgelerde antrenman yapıyoruz. Oksijenin bol olduğu yerleri tercih ediyoruz" dedi.
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenen turnuvalar, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tekrar başladı. Diyarbakır'dan Kick Boks Milli Takımı'na seçilen Bilgin ve Dilek Erol kardeşleri de 1 yıl aradan sonra yeniden turnuva heyecanı sardı. Erol kardeşler, Antalya'da Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından 8-11 Nisan arasında düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Erol kardeşler, günde 2 kez salon çalışmasının yanı sıra Dicle Nehri kenarında bulunan, oksijen seviyesi yüksek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları arasındaki Millet Bahçesi'nde antrenman yapıyor. Bugüne kadar katıldıkları turnuvalardan birçok madalya ile dönen kardeşlerin hedefi, müsabakalardan başarı ile çıkarak, dünya şampiyonasına katılmak. 
'OKSİJENİN BOL OLDUĞU YERLERİ TERCİH EDİYORUZ'
Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Bilgin Erol, DHA'ya yaptığı açıklamada yaklaşık 12 yıldır kick boks yaptığını belirterek, "Bu 12 sene süre zarfında defalarca ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer aldım. Katıldığım turnuvaların neredeyse hepsinden dereceler elde ettim. 2015 yılından sonra milli takıma girmeye hak kazandım. Türkiye şampiyonluğu ve milli sporculuğun yanı sıra 9 Türkiye 2'nciliğim 20'ye yakın da Türkiye 3'üncülüğüm var. 2020 yılının Ocak ayından sonra pandemiden dolayı herhangi bir şampiyona yapılmadı. Normalleşme süreci başladıktan sonra artık turnuvalarımız da başladı. 8-11 Nisan arasında Antalya'da Avrupa kupası var. Ben ve kız kardeşim Dilek, Türkiye'yi temsilen katılacağız. Birçok ülkenin katıldığı bir şampiyona için günde çift antrenman yapıyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Disiplinimiz, kondisyonumuz ve özverimiz gerçekten en yüksek seviyede. Başarıyla döneceğimize inanıyorum. Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde, surların olduğu, Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgelerde antrenman yapıyoruz. Oksijenin bol olduğu yerleri tercih ediyoruz. Bu şekilde daha verimli antrenmanlar yapıyoruz ve daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 
'AĞABEYİM SAYESİNDE BAŞLADIM'
Dilek Erol da kick boksa ağabeyinin teşvikiyle başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"2012 yılında Aksaray'da Türkiye şampiyonası vardı. 1,5 aylık sıkı bir antrenmanla turnuvaya katıldım ve ilk katıldığım şampiyonada finale çıkınca bu sporda başarılı olabileceğimi düşündüm ve ilerlemeye başladım. Yıllar geçti ve sürekli ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaptık, çalıştık ve milli takım seviyesine geldim. 2017'de ilk defa milli takıma girmeye hak kazandım. Orada Avrupa şampiyonu oldum. Ondan sonra da ağabeyimle sıkı antrenmanlar yaparak milli takımda ülkemizi defalarca temsil ettim. 35'e yakın madalyam var. Antalya'da şampiyon olup tekrar dünya şampiyonasına gitmek için sıkı antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle antrenmanlarımız aksadı. Şu an toparlanma sürecindeyiz. Daha sıkı hazırlanıyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Açık havada antrenman yapıyoruz. Oksijen seviyesi yüksek olan ortamları tercih ediyoruz. Böylece maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sporcuların koşu yapması
-İki sporcu kardeşin antrenmana hazırlıkları
-Kick boks antrenmanından detaylar
-Bilgin Erol ile röportaj
-Dilek Erol ile röportaj
-Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serhat ÖZDEMİR
2021-03-27 10:01:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel bahçelerinde ...
200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular hakim karşısında
YEREL HABERLER 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular hakim ...
Diyarbakır’da 'tarihe iz bırakan kadınlar' sergisi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'tarihe iz bırakan kadınlar' sergisi
Diyarbakır’da fuar alanındaki peyzaj çalışmalarını sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da fuar alanındaki peyzaj çalışmalarını ...
Bismil Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bismil Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar ...
Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ...
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara ...
Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - ...
Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu ...
Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı, operasyonla kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da rehine krizi: Rehin aldığı 3 kişiyi ...
Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde alıkonulanları kurtarma operasyonu
Pandemi hastanesinde 1 yıl sonra ilk kornea nakli yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi hastanesinde 1 yıl sonra ilk kornea nakli ...
Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: "Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: "Ya ölüm ya ...
Diyarbakır’da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 ...
Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin seyir halindeyken, alev alması kamerada
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençleri konservatuvar sınavlarına hazırlayacak
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençleri ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli vatandaşa sahip çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli ...
Yenişehir’e 'Çocuk Sokağı'
YEREL HABERLER Yenişehir’e 'Çocuk Sokağı'
Uzmanı önerdi: Temas etmek ilişkileri kurtarıyor
YEREL HABERLER Uzmanı önerdi: Temas etmek ilişkileri kurtarıyor
Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da klima patladı, ev küle döndü
Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 4 ile zirai don uyarısı
Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfından açık havada mevlit programı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfından açık ...
Diyarbakır'da şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı 200 metre uçurdu Çatının uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı 200 ...
Silvan’da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Silvan’da aşırı yağış nedeniyle birçok iş yerini su ...