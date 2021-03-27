Diyarbakır'da, mart sonunda karla mücadele



Mehmet Salih SİYAH/KULP (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yürüttükleri çalışmayla yolların ulaşıma kapanmasını engelledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nün yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Kulp ilçesine bağlı kırsal Akçasır, Aygün, Saltuk ve Kayacık mahallelerinde kar yağışının etkili olması üzerine ekipler, 150 kilometrelik kırsal yolda zamanında yapılan müdahaleyle yolların kapanması engellendi. Yolların ulaşıma kapanmaması için gece de mesailerine devam eden ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

Karla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Münir Karaloğlu, "Kar hala Diyarbakır'da. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz, şehrimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda. Yollarımız açık, açıyoruz. Yine de dikkatli olalım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Salih SİYAH

2021-03-27 10:55:52



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