DİSKİ’den Dicle’de abone çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 'KayıpKaçak ve Abonelendirme' çalışmaları kapsamında Dicle ilçesinde binin üzerinde yeni abone yapıldı.

DİSKİ, kayıt dışı su kullanımların önüne geçmek amacıyla tüm ilçelerde başlattığı kayıpkaçak ve abonelendirme çalışmalarına Dicle ilçesinde devam etti. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, çalışma yapan ekipleri sahada denetledi. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Tutşi, daha iyi hizmetleri sunmak için herkesin abone işlemleri yapmasının önemli olduğunu söyledi. Tutşi, “İlçede bugüne kadar bin 100’ün üzerinde haneye gidildi. Abonesi olmayan hanelerin abonelikleri yapıldı. Kaçak su kullananlarla ilgili de mevzuat gereği işlem yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde daha önce dolmayan ilçe merkezindeki tüm depolarımız şu anda dolmuş durumda ve Dicle ilçemize 7/24 su sağlamaktayız. Çalışmalarımız bittiğinde ve vatandaşlarımız suyu sulama amaçlı kullanmadığı takdirde suyumuz ilçemize 24 saat yetecektir. Dicle ilçemizdeki bu taramalarımız devam edecek. Dicle ilçemizdeki bu çalışmalar tüm haneleri kapsayacak ve ilçe merkezindeki tüm evlere gidilerek tespitler yapılacak” dedi.

Tutşi, ilçe müdürlüğünün, DİSKİ Genel Müdürlüğü ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü hatırlatarak personelin kurumsal anlayış çerçevesinde vatandaşlarla ilgilenmesini istedi.

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