Diyarbakır’da Berat Kandili dualarla ihya edildi

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Diyarbakır’da Berat Kandili münasebetiyle Suriçi’nde bulunan tarihi Ulucami’de program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de akşam namazının ardından başlayan programda, korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uyulup başladı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kandil programında vaaz verdi. Kuranı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.

Öte yandan, Berat Kandili münasebetiyle TGRT ekibi tarafından kandil programı düzenlendi.

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