Kulp’ta açılan drama kursuna vatandaşlardan yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Halk Eğitim Merkezince Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde açılan drama kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Drama becerilerini etkin olarak kullanabilme, kendini ifade edebilme becerisini genel olarak hayatın içine yansıtabilme, özgüven duygusunu, rol oynama, doğaçlama becerilerinin kazandırıldığı drama kursu, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezinde kursiyerlere hizmet sunmaya başladı. Geçen yıl pandemi tedbirleri kapsamında kapanan drama kursunu kontrollü normalleşme sürecinin ardından tekrar açıldığını ve korona virüs tedbirlerinin en üst seviyede alındığını ifade eden drama eğitmeni Elif Ruşen Taşkıran, "Drama yöntemlerinde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Drama, insanları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları oluşturur. Drama bireyde iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Drama kursumuzun kursiyerlerimize çok şey katacağına inanıyorum. Drama insanın kendi insan yönüne erişme köprüsüdür. Amacımız, kursiyerlerimize pandemi sürecinde yaşanan süreçle birlikte üzerlerindeki negatif enerjiyi atabileceği ,hem eğlenceli vakit geçirip hem de yeni deneyimler kazanacakları bir olanak sağlamaktadır" dedi.

Drama kursunun açılması için çok fazla talep aldıklarını dile getiren İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları da "Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte ilçemizde farklı bir heyecan oluşturan drama kursu hafta içi üç gün, toplam on saat olarak hizmet sunmaktadır. Korona virüs tedbirleri kapsamında kursiyerlerimizin HES kodları kontrol edilip, kursiyerlerimizce el dezenfektanları ve koruyucu yüz maskeleri kullanılmaktadır. Kursiyerlere üç aylık eğitimin ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce sertifika verilecektir" diye konuştu.

Hem çok eğlendiklerini hem de her gün yeni deneyimler kazandıklarını dile getiren kursiyerler, emeği geçen bütün kurum ve yöneticilere teşekkür etti.

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