Driyarbakırspor'un ilk rakibi Çınar Belediyespor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde 20202021 sezonu fikstürü belli olurken, şampiyon olup 3. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Diyarbakırspor 53 yıllık tarihinde ilk kez mücadele edeceği bu lige Çınar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşarak başlayacak.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup Diyarbakır'ın 6 takımından oluştu. 17 Nisanda başlayacak ligin ilk haftasında Çınar BelediyesporDiyarbakırspor, Bağlar BelediyesporBismil 1936Spor ve Silvan BelediyesporBismil 21Spor maçları oynanacak. 52 gruptan oluşan ve çift devreli oynanacak ilk etap maçları sonunda grup birincileri ikinci etaba kalacak. Bölgesel olarak yapılacak ikinci etap maçları sonunda 9 takım 3. Lige yükselecek. İkinci etap maçları tarafsız sahada oynanacak.
Kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Diyarbakırspor'da futbolcuların kısa sürede uyum sağlaması sevindiriyor. Takımın kamp yaptığı oteli ziyaret eden yeşilkırmızılı kulübün başkanı Siyabend Aydın, teknik heyet ve futbolcularla görüşerek moral verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.