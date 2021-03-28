'LED ışık ameliyat izlerine kadar siliyor, cildi yeniliyor'



DİYARBAKIR, (DHA)MODACI ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, LED ışık uygulamasının cildin kendini yenilemesini sağlayan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, "Gençlik ışığını yakalamak isteyenler için LED ışık uygulaması en uygun yöntem olarak bilinir. Hasarlı dokuların ortadan kaldırılmasında ve ameliyat yara izlerinin yok edilmesinde kullanılan ışıktır" dedi.

Cildin kendi kendini yenileyerek sağlıklı bir görünüme ulaşmasını sağlayan LED ışık uygulamasına son dönemlerde ilgi artıyor. Modacı ve güzellik merkezi işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, bu tedavi yöntemi ameliyatlardan sonra ciltte oluşan yara izinin giderilmesini sağladığını söyledi. Cilt iç ve dış etkilerle zamanla yıprandığına dikkat çeken Dalmış, "Yıpranan ve zarar gören cilt beli aralıklarla temizlenmeli ve kendisini yenilemesine fırsat verilmeli. Böylece cildiniz kendi kendini yenileyerek sağlıklı bir görünüme ulaşır. LED ışık uygulaması cildinizin kendini yenilemesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Bu uygulamaya LED terapi de denilmektedir. LED ışık uygulamasının en güzel sonuca ulaşması için bu uygulamayı alanında uzman olan kişilerin yapması gerektiği konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Bu uygulama cildin kendini yenileme sürecini çok hızlandırdığı için çok fazla tercih edilmektedir. Kısa sürede canlı cilde sahip olmak isteyenler bu uygulama ile sonuca hemen ulaşabilir. Cilt altındaki kollajen dokunun hareketlenmesi sağlanarak oluşan kan dolaşımı ile cilt canlanır. Gençlik ışığı olarak da bilinen bu uygulama sırasında dört farklı renkteki ışık kullanılır" dedi.

HER IŞIĞIN FARKLI ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Bu tedavide yeşil, mavi, sarı ve kırmızı ışık başlıkları bulunan bir cihaz kullanıldığını anlatan Dalmış, "Yeşil ışık, ciltteki hassasiyeti giderir. Bu ışık fazla melanin üretimini engellemektedir. Ayrıca cilt lekelerinin tedavisinde de kullanılır. Mavi ışık akne tedavisinde kullanılır. Bu ışık hassas ciltlerde yatıştırıcı özelliğe sahip bulunmaktadır. Sarı ışık kan dolaşımını düzene sokmak için kullanılır. Detoks etkisi bulunmaktadır. Cilt kızarıklıklarını yatıştırmak için kullanılır. Kırmızı ışık kollajen üretiminin aktif hale getirilmesini sağlar. Kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır. Hasarlı dokuların ortadan kaldırılmasında ve ameliyat yaralarının izlerinin yok edilmesinde kullanılan ışıktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-03-28 12:19:26



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