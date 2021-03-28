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İpeğin ‘tarladan podyuma’ serüveni sergilenecek

İHA

İpeğin ‘tarladan podyuma’ serüveni sergilenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarında kozanın ipeğe dönüşümünün aşamalarını sergileyecek.
Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da 30 Mart3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda stant kurarak hem yerel üreticiye verdiği desteği hem de yaptığı çalışmalarla ilgili ziyaretçileri bilgilendirecek.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Vali Münir Karaloğlu’nun kentte ipekçiliği geliştirmesi ve tanıtılması için ayrı bir gayret gösterdiğini, bu nedenle ‘Tarladan podyuma’ sloganıyla her aşamada üretimi arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Büyük önem verdikleri bu alandaki üretimi desteklediklerini belirten Nurbaki, “650 çiftçimize 18 bin dut fidanı dağıttık. Verimli toprakları ile her ürüne can veren Diyarbakır’ımızda, dut ağaçları yeşillenecek, yaprakları ile ipek böceklerine besin olacak. Üreticimiz kazanacak. Kozanın ürüne kadar olan sürecini tanıtacağız. Kozanın ipeğe, kravata, şala nasıl dönüştüğünü göstereceğiz” dedi.

Çiftçi ve üreticiye destek sürecek
Kentte bir ilki gerçekleştirerek açtıkları 600 metrekarelik organik pazarda, 24 stant ile haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verildiğini aktaran Nurbaki, toprak ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin doğal, organik ürünlerini bu mekânda vatandaşlarla buluşturduklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesinin çiftçi ve üreticiye verdiği desteğin tarımsal alt yapı çalışmaları, tarımsal sulama tesisleri, sulama kanalları, boru desteği ve göletlerle devam ettiğini işaret eden Nurbaki, şöyle konuştu:
“Hayvan içme suyu için 23 gölet yeniledi. 55 göletin yapımı ise ihale aşamasında. Ekonomik değeri olmayan ağaçların aşılanması amacıyla ilçelerden gelen aşı talebini karşılamak için ceviz, badem, kestane ve fıstık olmak üzere 30 bin ağaca 50 bin adet aşı yapılacak.”

2021 sert kabuklu meyve yılı olacak
Vali Karaloğlu tarafından, 2021 yılının sert kabuklu meyve yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Nurbaki, şöyle devam etti:
“17 ilçemizde çiftçilerimize, fıstık, badem ve ceviz fidanları hibe edeceğiz. Toplam 15 milyon lira bütçeye sahip olacak projenin paydaşları Büyükşehir Belediyesi, GAP idaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olacak. Projeden Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 5 dönüm ve en fazla 100 dönüm araziye sahip olan çiftçiler yararlanacak.”

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