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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvan’da incelemelerde bulundu

İHA

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvan’da incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, sorunlar, çözüm önerileri, devam eden yatırımlar ve yeni projelerin masaya yatırıldığı ilçe değerlendirme toplantıları Silvan ile devam etti.
Toplantı için ilçeye gelen Vali Karaloğlu, kaymakam Murat Öztürk’ü ziyaretinin ardından, esnafla çay içip sohbet etti. İlçe merkezinde bulunan Eyyubiler Cami minaresi, Azizoğlu Konağı, Atatürk Evi Müzesi, Zembilfroş Burcu, Kulfa Kapısı, Sur bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, ardından Anadolu'nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biri olan Hasuni Mağaraları ve Malabadi Köprüsünde incelemelerde bulundu.
Vali Karaloğlu, Kaymakamlık Kültür Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yatırımlarından biri olan Silvan Barajının yapımının devam ettiğini söyledi. Vatandaşın gelirini artıracak projeden 2024, 2025 yıllarında istifade etmeye başlayacağını ifade eden Vali Karaloğlu, projenin bitmesiyle Diyarbakır’ın ve bölgenin gelişiminin hızlanacağını belirtti. İlçede, eğitim, sağlık, tarım ve belediyecilikte var olan problemlerin çözülebilecek nitelikte olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu, başlatacakları 1 milyar liralık milli eğitim yatırımıyla Silvan’da yapılacak 56 derslikle ikili eğitim yapan okulun kalmayacağını aktardı. Vali Karaloğlu, 2019’da tamamlanan içme suyu projesiyle ilçe merkezinde sorunun ortadan kaldırıldığını, köylerde de vatandaşın abone olmasıyla su yönetimini sağlıklı hale geleceğini aktardı.

“79 kilometrelik bir kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisini Silvan'a kazandırmak istiyoruz”
Kanalizasyon ve atık suların arıtılmasıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Vali Karaloğlu, atık su, kanalizasyon şebekesinin tamamen yenilenmesi ve arıtma tesisini toplam maliyeti 200 milyon civarında olduğunu anlattı. Projenin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğünün kendi öz kaynaklarıyla ihale etmesi mümkün olmadığına işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:
“Mutlaka buna bir finansman bulmamız gerekir. Genel müdürümüz, Ankara'da İller Bankası Genel Müdürümüzü ziyaret etti. Konuştuğumuz önemli konulardan bir tanesi Silvan'ın kanalizasyon ve arıtma tesisine finansman bulmak konusunda bir çalışma yaptık. Yurtiçi ve yurtdışı bir finansman arayışınız devam ediyor. İnşallah finansmanı bulduğumuzda ki mutlaka bulacağız. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda Diyarbakır'a destekleri var. 79 kilometrelik bir kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisini Silvan'a kazandırmak istiyoruz.”

“Dokunmadığınız vatandaşımız kalmasın istiyoruz”
Vali Karaloğlu, Kaymakamlık Kültür Merkezini Büyükşehir Belediyesinin merkezi haline dönüştürmek istediklerini aktararak, “Kültür ve Sosyal İşler, Gençlik ve Spor, Kadın ve Aile Dairemiz bu binayı kullansın arzu ediyoruz. Burada dokunmadığınız genç, kadın, vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Bu binayı çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yetişkin vatandaşlarımızla ilgili bir kültür sanat eğitim merkezine dönüştürmüş olacağız.”
Vali Karaloğlu'na Silvan’daki temaslarında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Silvan Kaymakamı Murat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.

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