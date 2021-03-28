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Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür

DHA

Diyarbakır annelerini ziyaret eden Ali Erbaş: Evlat hasreti acıların en büyüğüdür


Mehmet Mucahit CEYLANSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Evlat nöbetindeki anne ve babalara kırmızı gül veren Erbaş, evlat hasretinin acıların en büyüğü olduğunu ifade ederek, "Cenabıhak en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşmayı nasip eylesin. Biz bunu büyük umutlarla bekliyoruz" dedi. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş,  Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileleri ziyaret etti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat'ın da eşlik ettiği ziyarette ailelere kırmızı gül verip dertlerini dinleyen Erbaş, ailelerin acılarını paylaştığını söyledi. Annelerin evlat hasretinin acıların en büyüğü olduğuna vurgu yapan Erbaş, şunları söyledi:
"Annelerin evlat hasreti acıların en büyüğüdür. Cenabıhak yar yardımcınız olsun. Devletimiz çok büyük, devletimiz tüm güvenlik güçlerimizle gereken çalışmaları yapıyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm hocalarımızla birlikte, annelerin evlat hasretlerinin bitmesi için sadece dua etmiyoruz, dilimizle, irşadımızla, sözlerimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabi biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu topraklarda farklı inançtan, farklı mezhepten, farklı ırktan milletimiz, asırlar boyunca huzur içerisinde, barış içerisinde birbiriyle kardeşçe yaşadı. İnşallah bunu bozmaya hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir, hiçbir hain yapının gücü buna yetmeyecektir. Cenabıhak en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşmayı nasip eylesin. Biz bunu büyük umutlarla bekliyoruz. Devletimiz gayret ediyor çalışıyor, güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Polisimiz, askerimiz, herkes bu ayrılığı, bu hasreti ortadan kaldırmak için gayret ediyor. Gençlerimize de şunu söylüyorum, biz gerçekten İslam ile Müslümanlıkla neşvünema bulmuş ve 1400 senedir ezanın dinmediği topraklarda yaşıyoruz, kıyamete kadar da öyle olacaktır. Medeniyetimizin özü bu şekilde kardeşliğe, birliğe, beraberliğe dayanıyor. Bunu hiçbir terör örgütü, hiçbir güç bozamayacaktır. Biz millet olarak beraber oldukça inşallah bunu başaracağız. Burada evlat hasretini hissettim, biz evlatlarımızı görmediğimiz zaman çok üzülüyoruz. İnşallah Diyarbakır annelerimiz en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bunun için herkese çağrıda bulunuyorum, sadece annelerimizin görevi değil bu, millet olarak hepimizin görevi. Bu acının dinmesi için herkes elinden gelen gayreti göstermesi lazım, buna özellikle dikkat çekmek istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serhat ÖZDEMİR
2021-03-28 17:59:57

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