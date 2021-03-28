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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fotono21 Derneği Başkanı Kılıçoğlu güven tazeledi

İHA

Fotono21 Derneği Başkanı Kılıçoğlu güven tazeledi

Diyarbakır Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu yapılan genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeledi. Kılıçoğlu, ”Diyarbakır Fotoğraf Derneği üye arkadaşlarımız derneğimizin ve Diyarbakır ilimizin tanıtımında çektikleri fotoğraflar ile gelişmesine çok katkı veriyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Diyarbakır Fotoğrafçılar Derneği (Fotono21) Olağan Genel Kurulu toplantısı açık havada gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluğun sağlandığı Fotono 21 Genel Kurulu, toplantısına gelen üyelerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Toplantının açılışında söz alan mevcut Başkan Mehmet Kılıçoğlu, pandemi dolayısıyla tüm dünyada faaliyetlerin duraksadığını belirterek, “Diyarbakır Fotoğraf Derneği üye arkadaşlarımız derneğimizin ve Diyarbakır ilimizin tanıtımında çektikleri fotoğraflar ile gelişmesine çok katkı veriyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı kongreyi yapamamıştık. Uzun zamandan sonra ilk kez bir aradayız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu belli oldu
Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Mehmet Kılıçoğlu başkanlığında yönetim ve görev dağılımı şöyle:
“Hacı Cebe Dernek Temsil ve Danışma, Hasan Akcay Sanat Danışmanlığı, Abdulkerim Kantarcıoğlu Basın ve Halkla ilişkiler, Muharrem Kurt Ankara Temsilci, Mesut Bektaş Mali işler, Veysi Arcagök Sergi Sunum Söyleşi Etkinlikleri, Şeyhmus Kızılaslan Spor Fotoğrafçılığı, Nedim Özgüvercin Doğa Fotoğrafçılığı ve Gezileri, Şeyhmus Kuyumcu Sosyal Medya, Helin Paçal Üye kayıt kabul ve ayrılma işlemleri, Mehmet Sıddık Demir Hukuk işleri, Mehmet Karaca Gezi ve sosyal etkinlikler ve Ramazan Aydın Proje Sorumlusu”

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