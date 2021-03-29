HDP önünde eylem yapan baba: Evladını almadan kimse buradan ayrılmayacak



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 574'üncü günde 219 aileyle sürüyor. 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf'un için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, evladını almadan kimsenin buradan ayrılmayacağını belirterek, "Biz doğru yoldayız adres de bellidir. Hakkımız olan evlatlarımızı versinler herkes evine gider" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'BİZ DOĞRU YOLDAYIZ ADRES DE BELLİDİR'

Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Bekdaş, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi. Evlatlarına kavuşmadan HDP binası önünde ayrılmayacaklarını anlatan Bekdaş, "Oğlum HDP binasından gitti. Benim çocuğum tek değil, çoğu kişi HDP binasından gitti. Bu aileler yağmur ve kış demeden burada kaldı. Evlatlarımız için buradayız. Diyarbakır halkına sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın. Kamplara ve mitinglere göndermeyin. Çocuklarınızla ilgilenin ve sahip çıkın. Çocukları kandırmak kolaydır. Oğlum gel artık yeter. Annen hasta, ben perişan oldum. Buradan HDP'ye de sesleniyorum, artık çocuklarımıza bir çözüm bulun. HDP isterse evlatlarımızı bıraktırabilir. Yeter artık bu nereye kadar gidecek. Evladını almadan kimse buradan ayrılmayacak. Biz doğru yoldayız adres de bellidir. Hakkımız olan evlatlarımızı versinler, herkes evine gider" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-03-29 11:39:39



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