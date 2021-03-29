Diyarbakırspor doludizgin geliyor

Nisan ayında başlayacak Bölgesel Amatör Futbol Ligi 20202021 sezonuna Antalya’da kamp yaparak hazırlanan Diyarbakırspor, hazırlık maçında Antalya ekibi Korkuteli Belediyespor’u 21 mağlup etti.

Şampiyon olup 3. Lige yükselmek hedefiyle hazırlandığı sezonun hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Diyarbakırspor, hazırlık maçları yaparak eksiklerini gidermeye ve gücünü test etmeye çalışıyor.

Antalya’nın Bölgesel Amatör Futbol Ligi temsilcilerinden Korkuteli Belediyespor’la karşılaşan ve iyi bir futbol ortaya koyan yeşilkırmızılı takımın gollerini Yusuf Duman ve Murat Güneş kaydetti. Yeşilkırmızılı kulüp, takımın eksik noktalarına takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Önemli bir forvet oyuncusu ile anlaşıldığı ve bu oyuncunun kamp çalışmalarına dahil olduğu ifade edildi.

Öte yandan Diyarbakırspor’un gelecek hafta tamamlanacak kamp çalışmalarında en az iki özel maç daha yapması bekleniyor.

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