Bağlar Belediyespor umut veriyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grupta mücadele edecek olan Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, günde tek idman yaparak hazırlandığı lig maratonu öncesinde takımda oluşan pozitif hava ile umut veriyor.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde Diyarbakır takımlarından oluşan 6’lı 1. Grupta yer alan Bağlar Belediyespor, son yıllarda gösterdiği çıkışı bu sezon da devam ettirerek yine ses getirmek istiyor. Sarımavili takım Diyarbakır’da yaptığı çalışmalarla lige bileniyor. Şu ana kadar 3 hazırlık maçı yapan takım, bu müsabakalarda 1955 Batman Belediyespor’u 30, Amedspor U19 takımını 32 ve Kurtalan Belediyespor’u mağlup etti.



"Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Büyük bir sinerji lige hazırlandıklarını belirten teknik sorumlu Ekrem Üşen, öncelikli hedeflerinin geçmiş yıllarda gösterdikleri çıkışı devam ettirmek olduğunu söyledi. Kendi bütçelerine göre transfer yaptıklarının altını çizen Üşen, “Mücadele gücü yüksek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ruha uygun oyuncular tercih ettik. Yüksek meblağlı transferlerden ziyade başarılı olmak isteyen ve bunun için bizi tercih eden oyuncuları tercih ettik. Geçen yılların üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz. Sezon sonunda göstereceğimiz performansla alkışlanmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.