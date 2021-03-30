Diyarbakır, golf ile tanışıyor

Diyarbakır’da faaliyet gösteren spor branşları kervanına golf de eklendi. Çalışmalarına başlanan golf sporunun Diyarbakır’daki federasyon temsilciliğini ise Fatih Hillez yapacak.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren spor branşları kervanına golf da eklendi. Son dönemlerde Türkiye’de her kesimin ilgisini çekmeye başlayan golf sporunun Diyarbakır’daki çalışmalarına başlanırken, bu amaçla Diyarbakır Golf Kulübü kuruldu. Diyarbakır tarihinde dünya şampiyonluğu kazandıran ilk antrenör olan ve uzun yıllar tekvandoda hem milli takım antrenörlüğü hem federasyon temsilciliği yapmış olan Fatih Hillez, Golf Federasyonu Diyarbakır il temsilcisi oldu.

Öncelikle Diyarbakır’ı golf ile tanıştırıp daha sonra kenti bu anlamda iyi bir seviyeye getirmek istediklerini anlatan Hillez, “Diyarbakır olarak biz de golfta varız dedik, çalışmalara başladık. Altyapı çalışmalarını güçlendirip kentimizi en iyi seviyeye getirmek için çaba göstereceğiz. İlk etapta sentetik sahalarda bu işi yapacağız. Nihai hedefimiz şehrimize profesyonel golf sahalarının kazandırılmasını sağlamak ve buradan elit sporcular yetiştirmektir. Diyarbakır, bu sporu çok sevecek” dedi.

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