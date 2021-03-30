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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Bakan Bekir Pakdemirli: “Anaların en kıymetlisi evlatlarıdır. Burada haklı bir mücadele veriyorlar” “Ailelerimizin evlatları terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları da Avrupa’da, bunları da biliyoruz”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Bakan Bekir Pakdemirli: “Anaların en kıymetlisi evlatlarıdır. Burada haklı bir mücadele veriyorlar” “Ailelerimizin evlatları terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları da Avrupa’da, bunları da biliyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ziyarette açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, “Anaların en kıymetlisi evlatlarıdır. Burada haklı bir mücadele veriyorlar. Ailelerimizin evlatları terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları da Avrupa’da, bunları da biliyoruz” dedi.
Çeşitli temas ve açılışlara katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile birlikte 575 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.
Elinde karanfillerle aileleri tek tek kaldıkları çadırda ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ailelerin çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığına ilişkin hikayelerini dinledikten sonra HDP il binası önünde açıklamalarda bulundu.

“Nöbet tutan ailelerimize minnettarız”
Ailelerin çığlıklarını bütün dünyaya duyurmalarından dolayı kendilerine minnettar olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Diyarbakır ziyaretimiz kapsamında Diyarbakır annelerine uğramamamız olmazdı. Ankara’dan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümetin annelerimize selamlarını getirdim. Anaların en kıymetlisi evlatlarıdır. Hepimiz anne ve baba olarak evladın kıymetini biliyoruz. Burada haklı bir mücadele veriyorlar. 575 gündür nöbet tutuyorlar. 219 aile bunlardan 24’ü şuana kadar evladına kavuştu. Bu çığlığı bu binanın önünden dünyaya bu ailelerimiz duyurdu, hakikaten minnettarız. Dünyada bu terör örgütünü halen anlamayan var ve anlamak istemeyen var. Bunların ne olduğunu, ne yapmaya çalıştığını duyurmuş oldu. Bu sebeple tüm nöbet tutan ailelerimize minnettarız” dedi.

“Devletin gönderdiği paraları terör örgütüne teslim edenleri de biliyoruz”
HDP’yi isim vermeden eleştiren Bakan Pakdemirli, “Bu işlerin sorumlularını biliyoruz, gerekeni de yapıyoruz bu konuda. Burada ailelerimizin evlatları maalesef terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları da Avrupa’da, bunları da biliyoruz, bu işin sorumlularını da biliyoruz, bu geri kalmışlığın sebebini de biliyoruz. Diyarbakır’ı ve doğuyu teröre mahkum etmeye çalışanların da ne yaptığını biliyoruz, bunlarında gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Devletin göndermiş olduğu paraları ve bu milletin evlatlarını terör örgütüne teslim edenleri de biliyoruz. ‘Bunların bir bir inlerine gireceğiz’ demişti Cumhurbaşkanımız ve girmeye de devam ediyoruz. İnşallah hesabını sorduk bunlarında hesabını sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İnşallah bu bayram çifte bayram olsun”
Ramazan Bayramında çifte bayram yaşamak dileğinde bulunan Bakan Pakdemirli, “Önümüz bayram, bu ailelerimiz için terörden mağduriyet yaşamış ailelerimiz için inşallah çifte bayram olsun diye dileklerimizi iletiyoruz. Tek tek bu annelerimizin ellerinden öpüyorum. Hepinize bu kutlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Devlet olarak, hükümet olarak tekrar yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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