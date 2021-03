Çınar’da bir okul karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Has İlk ve Ortaokulu, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı.

Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı Başkanlığında toplandı. Toplantıda Has İlk ve Ortaokulunun ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınması kararı alındı. Kararda, “Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak ilçemize bağlı Has Mahallesinde bulunan Has İlkokulu ve Has Ortaokulunda 30 Mart 2021 tarih saat 12.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

