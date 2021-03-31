15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte yaklaşık 7 yıl önce Diyarbakır'a gelen Fahad Aldibu'nun 15 yaşındaki engelli kızından 5 gündür haber alınamıyor. Baba Aldibu, kızının bulunması için yetkilerden yardım bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 yıldır Bağlar ilçesinde yaşayan Suriyeli Aldibu ailesi, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz cuma günü Yenişehir ilçesi Ofis semtinde annesiyle kağıt toplamaya çıkan zihinsel engelli 15 yaşındaki Fatma Aldibu, iddiaya göre ortadan kayboldu. 5 gündür kızından haber alamayan baba Fahad Aldibu, evladının bulunması için yardım istedi.

Ablasının cuma günü annesiyle kağıt topladığını ve kaybolduğunu ileri süren Nedeh Aldibu, o günden beri Fatma'dan haber alamadıklarını söyledi. Aldibu, "Ablamın aklı yerinde değil. Karakola gittik, numara aldılar. O günden beri ablamı arıyoruz. Yetkililerin bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

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