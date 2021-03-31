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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır ile Rusya arasında iyi niyet antlaşması imzalandı

İHA

Diyarbakır ile Rusya arasında iyi niyet antlaşması imzalandı

Diyarbakır’da, Rusya’nın tekstil bölgesi olarak bilinen İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında iyi niyet antlaşması imzalandı.
'İvanovo Bölgesi Yatırım Potansiyeli' tanıtım toplantısına İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil’in yanı sıra iş çevreleri katıldı.
Toplantıda GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, 2 ay önce İvanovo Bölgesi başkanı ile bir telekonferans gerçekleştirerek, bölgedeki yatırım fırsatlarını ve hükümet desteklerini yerinde incelemek ve orada yapılan yatırımları görmek için İvanovo Bölgesine davet edildiklerini söyledi. Kentin ekonomisi ile ilgili bilgi veren Dalkıran, "Orta ve uzun vadede temel amacımız Diyarbakır’da üretilen tekstil markalarının hem ulusal hem de uluslararası alanda görünür olmasını sağlamak ve Diyarbakır’ı tekstil ve modanın merkezi haline getirmektir. Bugünkü toplantımızın buna hizmet edeceğine inanıyoruz. Ekonomik olarak büyüyen ve büyümeye devam edecek olan kentimiz ve yerel markalarımızın uluslararası alanlarda daha görünür olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada imzalayacağımız iş birliği protokolü ile İvanovo ile Diyarbakır arasında ticari bir köprü oluşmasına vesile olmasını diliyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Burası sadece tekstil alanında değil turizm, tarım gibi birçok alanda büyük bir potansiyel arz eden bir bölgemiz. Rusya’dan temmuzağustos dönemi biraz sıcak olur onun dışında her dönemde sizleri buraya bekliyoruz. Bugün imzalanacak protokolle ilişkilerimizin daha ileri bir safhaya ulaşmasını umut ediyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından İvanovo Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, bölgelerindeki yatırım potansiyeli ile ilgili bir sunum yaparak, İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği arasında ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzaladı.
Yapılan anlaşmanın ardından İvanova Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyet GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran ile birlikte Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

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