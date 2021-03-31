Diyarbakır Valisi Karaloğlu Rus heyet ile görüştü

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ivanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Vali Karaloğlu, Rusya’ya bağlı Ivanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ile beraberindekileri kabul etti. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve ilgililerin yer aldığı görüşmede, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılabilecekler istişare edildi. Rus heyetin Diyarbakır’la ilgili kaydettiği olumlu düşünceler ve ikili ilişkilerin artarak devam etmesine dönük temennilerine karşılık Vali Karaloğlu, Türkiye ile Rusya’nın birçok yönden birbirlerini tamamlayan iki ülke olduğunu belirterek, Diyarbakır’ın çok önemli bir yatırım merkezi olduğunu ve tekstilden ticarete kadar farklı alanlarda Rus yatırımcıları Diyarbakır’a beklediklerini ifade etti.

Görüşme sonrası Vali Karaloğlu ve Dmitriyeva karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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