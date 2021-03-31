Ergani’de Kütüphaneler Haftası etkinlikleri

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, pandemi sürecinde yayımcılık ve kütüphanecilik” teması ve ‘çağları aşan söz’ sloganıyla 57. Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi.

Ergani’de Kütüphaneler Haftası nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ü ziyaret etti. Bir yıl içinde en fazla kitap okuyarak yetişkin kategorisinde birinci olan Pınar Yıldız'a, genç kategorisinde birinci olan N. İshak Yeşil’e ve çocuk kategorisinde birinci olan M. Enes Gök’e Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk tarafından ödül verildi. Kaymakam ÖZTÜRK, okumanın insanı geliştirdiğini ve sürekli yeni şeyler öğrettiğini belirterek, 2Okumak insanın kültürünü ve kapasitesini artırır. Okuyarak öğretmen, doktor, avukat, savcı, hakim gibi meslek sahibi olacaksınız. Yerimizi sizler alacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından Yıldız, Yeşil ve Gök’e hediyeleri Kaymakam Öztürk tarafından verildi.

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