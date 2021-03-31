‘Can dostlara’ 5 yıldızlı yuva

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı uzun zamandır hizmet üreten, mevcut ihtiyacı karşılamakta zorlanan ve 17 bin 54 metrekare alan üzerine kurulu Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sokak ve bakıma muhtaç hayvanların her türlü tedavileri ile barınma ihtiyaçların karşılandığı merkez, baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak.



Son teknoloji cihazlarla donatılacak

17 bin 54 metrekare alan üzerine kurulu olan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 51 köpek kulübesi, tam teşekküllü ameliyathane, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina inşa edilecek. Daha öce idari bina ve ameliyathanenin iç içe olması nedeniyle taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için yenilenen merkezde, idari bina ve ameliyathane ayrı bölümlerden oluşacak. Son teknoloji cihazlarla desteklenecek olan ameliyathanede postop bakım ünitesi bölümüne de yer verilecek. Oluşturulacak laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemleri gerçekleştirilecek. Yeşil alanlara da yer verilecek yenileme çalışmalarında idare binası toplam 505 metrekare kapalı alandan oluşacak.



Ampute hayvanlar daimi konuk olacak

Toplam 51 köpek kulübesinin yer alacağı bölümlerde hayvanlar, annesiz yavrular, anneli yavrular, karantina, yeni gelen yavrular, kısırlaştırılacak dişi ve erkek, kısırlaştırılmış dişi ve erkek karma ile büyük yavrular sınıflarına ayrılarak barınma imkanlarından yararlanacak. Herhangi bir nedenle ampute olmuş hayvanlar, engelli bölümünde daimi konuk olarak yaşamlarını sürdürecek. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte sokak hayvanlarının barınma ve tedavileri için daha sağlıklı bir ortam sağlanacak.

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