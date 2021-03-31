Diyarbakır’da zabıtadan toplu taşıma şoförlerine salgın uyarısı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşıma araç şoförlerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin korona virüs risk haritadaki renginin maviden sarıya dönmesiyle birlikte harekete geçti. Ekipler, kentin farklı noktalarında taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Fazla yolcu taşıyan ve alınan tedbirler aykırı bir şekilde hareket eden araçlar hakkında cezai işlem uygulan ekipler, dezenfekte evraklarını incelediği araçlarda bulunan yolculara sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, salgının yayılmasının önüne geçilmesi ve kentin yeniden mavi renge kavuşması için denetimlerini sürdürecek.

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