DİSKİ, abonelendirme çalışmalarına hız verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıt dışı su kullanımların önüne geçmek amacıyla tüm ilçelerde başlattığı kayıpkaçak ve abonelendirme çalışmalarına Ergani’de devam etti.

İlçede bugüne kadar 11 binin üzerinde haneye gidilerek abonelikleri yapıldı. Kaçak su kullananlarla ilgili belirlenen yasal mevzuat gereği işlem yapıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, çalışma yapan ekipleri sahada denetledi. Tutşi, çalışmalar esnasında sokaklarda görülen fiziki kaçaklara da hızlıca müdahale edilmesi konusunda personelleri uyardı.



“Geleceğimizi koruma adına suyu israf etmemeliyiz”

Vatandaşlarla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Tutşi, “DİSKİ olarak her günün önceki günden daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde ve vatandaşlarımız suyu sulama amaçlı kullanmadığı takdirde suyumuz ilçemize 24 saat yetecektir. Ergani ilçemizdeki bu taramalarımız sürekli bir şekilde devam edecek. Ergani ilçemizde de bu çalışmalar tüm haneleri kapsayacak şekilde ve ilçe merkezindeki tüm evlere gidilerek tespitler yapılacak. Abonesi olmayan vatandaşlarımız bir an önce abone işlemlerini yapmalıdır. Geleceğimizi koruma adına suyu israf etmemeliyiz” dedi.

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