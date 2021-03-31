DİSKİ, abonelendirme çalışmalarına hız verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ, abonelendirme çalışmalarına hız verdi

İHA

DİSKİ, abonelendirme çalışmalarına hız verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıt dışı su kullanımların önüne geçmek amacıyla tüm ilçelerde başlattığı kayıpkaçak ve abonelendirme çalışmalarına Ergani’de devam etti.
İlçede bugüne kadar 11 binin üzerinde haneye gidilerek abonelikleri yapıldı. Kaçak su kullananlarla ilgili belirlenen yasal mevzuat gereği işlem yapıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, çalışma yapan ekipleri sahada denetledi. Tutşi, çalışmalar esnasında sokaklarda görülen fiziki kaçaklara da hızlıca müdahale edilmesi konusunda personelleri uyardı.

“Geleceğimizi koruma adına suyu israf etmemeliyiz”
Vatandaşlarla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Tutşi, “DİSKİ olarak her günün önceki günden daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde ve vatandaşlarımız suyu sulama amaçlı kullanmadığı takdirde suyumuz ilçemize 24 saat yetecektir. Ergani ilçemizdeki bu taramalarımız sürekli bir şekilde devam edecek. Ergani ilçemizde de bu çalışmalar tüm haneleri kapsayacak şekilde ve ilçe merkezindeki tüm evlere gidilerek tespitler yapılacak. Abonesi olmayan vatandaşlarımız bir an önce abone işlemlerini yapmalıdır. Geleceğimizi koruma adına suyu israf etmemeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da zabıtadan toplu taşıma şoförlerine salgın uyarısı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıtadan toplu taşıma şoförlerine ...
‘Can dostlara’ 5 yıldızlı yuva
YEREL HABERLER ‘Can dostlara’ 5 yıldızlı yuva
DTB Başkanı Yeşil: "Tarımda Türkiye’nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır"
YEREL HABERLER DTB Başkanı Yeşil: "Tarımda Türkiye’nin en önemli ...
Ergani’de Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergani’de Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı HDP önünde çocuklarının yolunu gözleyen aileler: "PKK çocuklarımızı dağa kaçırdı, devlet kurtarmak için çaba harcıyor"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları ...
ASKF, Diyarbakır'da spor bileşenleri ile buluştu
YEREL HABERLER ASKF, Diyarbakır'da spor bileşenleri ile buluştu
HDP önündeki evlat nöbeti, tüm olumsuzluklara rağmen sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti, tüm olumsuzluklara rağmen ...
Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi
Ehliyetine 6 ay el konulan taksi şoföründen 'alkol kullanmadım' itirazı
YEREL HABERLER Ehliyetine 6 ay el konulan taksi şoföründen 'alkol ...
Diyarbakırlı taş ustası, bazalt taşından çiğ köfte teknesi yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı taş ustası, bazalt taşından çiğ köfte ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu Rus heyet ile görüştü
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu Rus heyet ile görüştü
Diyarbakır ile Rusya arasında iyi niyet antlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır ile Rusya arasında iyi niyet antlaşması ...
15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 ...
Diyarbakır'da 1 okul, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 okul, karantinaya alındı
Çınar’da bir okul karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çınar’da bir okul karantinaya alındı
Maviden sarıya dönen Diyarbakır'da vaka sayıları 4 kat arttı Nevruz kutlamalarındaki yoğunluğun etkisi ise bu hafta görülmeye başlanacak
YEREL HABERLER Maviden sarıya dönen Diyarbakır'da vaka sayıları 4 ...
Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 2020'de, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 2020'de, ...
Dicle’de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Dicle’de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' ...
Vali yardımcısı ve emniyet müdüründen yaya geçidine 'kırmızı çizgi'
YEREL HABERLER Vali yardımcısı ve emniyet müdüründen yaya geçidine ...
Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen 'kırmızı çizgi' çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da vali yardımcısı ve emniyet müdüründen ...
Bakan Pakdemirli: "Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık” Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Diyarbakır’da tarım fuarına katıldı Tarım alanında yeni projeleri açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek için toplam 18 milyon lira bütçeli 4 yeni proje başlattık”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 ...
Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 2020'de, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 2020'de, ...
Diyarbakır’da ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ Projesi hayata geçirildi Kentte yapılan çalışmalarla yayaya araç çarpma sayısı ilk üç ayda 8’e düştü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Bakan Bekir Pakdemirli: “Anaların en kıymetlisi evlatlarıdır. Burada haklı bir mücadele veriyorlar” “Ailelerimizin evlatları terör örgütleriyle dağda taşta yatarken, onların evlatları da Avrupa’da, bunları da biliyoruz”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli evlat nöbetindeki ...