Kayapınar Kaymakamı Koç, miniklerin sevinçlerine ortak oldu

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi tarafından 1. Geleneksel Bahar şenlikleri düzenlendi. Şenliğe katılarak çocukların coşkusuna ve eğlencelerine ortak olan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, “Çocuklarımızı böyle gördükçe ülkemizin geleceği adına umutlu ve mutlu oluyoruz” dedi.

Kayapınar Belediyesine bağlı eğitim faaliyetleri sürdüren Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evi tarafından Geleneksel Bahar Şenlikleri düzenlendi. Kreşin bahçesinde düzenlenen etkinliklerde, minikler müzik eşliğinde sıra gecesi ve halk oyunları ile sahne gösterilerine katılarak eğlendi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç da, düzenlenen etkinliğe katılarak, miniklerin coşkusuna ve sevincine ortak oldu. Gösterilerin ardından minikleri hitap eden Kaymakam Koç, çocukları böyle gördükçe ülkenin geleceği adına daha umutlu ve mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Koç, “Hepinizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir gösteri hazırlamışsınız. Öğretmenlerinizi de tebrik ediyorum. Büyüklerden çok daha güzel bir gösteri yaptınız. Sizleri böyle gördükçe ülkemizin geleceği adına umutlu ve mutlu oluyoruz. Gerçekten çok pırıl pırıl çocuklarsınız. Bu etkinlikler çok poşumuza gitti. Siz etkinlik yaptıkça biz de her zaman yanınızda olacağız. Belediye olarak yanınızda olacağız, sizleri hep destekleyeceğiz. Hocalarımızı ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ama çocuklardan maskelerini çıkarmamalarını istiyoruz, ailelerimizi bu konuda ikaz ediyoruz, hassas oluyoruz” diye konuştu.

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