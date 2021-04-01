Yenişehir’de çocuklar kitapla buluştu

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Kütüphane Haftası nedeni ile 'Kitabını al gel, birlikte okuyalım' etkinliği düzenledi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla Yenişehir ilçesinde 'Kitabını al gel, birlikte okuyalım' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Yenişehir Belediyesi Parkında çocukların kitap okuma alışkanlığını edinmesi ve kitap okumanın yaygınlaştırılması için düzenlenen etkinlikte kitap okumaya gelen çocuklara okumanın yeri ve zamanın önemli olmadığı vurgulandı.



"Etkinlikle çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmesini hedefledik"

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftasında düzenlenen 'Kitabını al gel, birlikte okuyalım' etkinliği ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Beşikci ilçede bulunan tüm öğrenciler ile hafta boyunca farklı mekanlarda bir araya geleceklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Öğrencilerimiz kitaplarını alarak belediye parkımızda okumaya başladı. Düzenlediğimiz bu etkinlik ile çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmesine ve kitap okumanın yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefledik. Etkinliğimizi açık alanda yaparak her yerde kitap okunabileceğini de göstermek istedik. Kitaplarını alıp bizimle birlikte okumaya gelen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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