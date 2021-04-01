Diyarbakır'daki 'sevgili' çatışmasına 4 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, eski sevgilisi Ceren A.'nın evine düzenlediği silahlı baskında çıkan çatışmada yaralanan Fırat G. ile genç kızın sevgilisi Cihan Ö. ve arkadaşları İlhan Ö., hastanedeki tedavilerinin ardından Mesut D. de adliyedeki işlemleri sonrası mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Mart günü sabah saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat G., iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ceren A.'nın evine silahla geldi. Evde Ceren A.'nın sevgilisi Cihan Ö.'yü gören Fırat G., üzerindeki tabancayı çıkarıp, ateş etmeye başladı. Bu sırada Ceren A.'nın arkadaşları Mesut D., Cihan Ö. ve İlhan Ö. de Fırat G.'ye silahla karşılık verince çatışma çıktı. Ceren A., çatışma olduğu sırada kendisini balkona kilitleyip, polisi arayarak, yardım istedi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Ceren A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Evde alıkoyulma olduğunun belirlenmesi üzerine özel harekat ekipleri, operasyon başlattı. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Ceren A.'yı balkondan aldı. Fırat G. ile İlhan Ö. ve Cihan Ö. de evden yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıda yaralanmayan Ceren A. ile Mesut D. de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgusunun ardından 2 kişi de serbest kaldı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ile savcılığın yeniden gözaltı talimatı verdiği Mesut D. de dün Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfade işlemlerinin ardından 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-04-01 11:22:46



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