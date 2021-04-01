Diyarbakırspor hazırlık maçlarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırspor hazırlık maçlarına devam ediyor

İHA

Diyarbakırspor hazırlık maçlarına devam ediyor

– Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) şampiyon olup 3. Lig'e yükselerek eski günlere dönmenin mücadelesini veren Diyarbakırspor, kamp yaptığı Antalya’da hazırlık maçlarına devam ediyor.
Kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren yeşilkırmızılı takım ikinci hazırlık maçında Gaziantep’in BAL temsilcisi Gaziantep Ankasspor ile 11 berabere kaldı. Diyarbakırspor’un golünü Arda Şahin kaydetti. Çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Teknik Direktör Seyithan Özdaş, “Diyarbakırspor şimdi hak etmediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde olsa da aslında büyük mazisi ile çok büyüktür. Bu değerli markayı yeniden üst noktalara taşımak için mücadele ediyoruz. İyi çalışıyoruz, daha da iyi olacağız” dedi.

Diyarbakırspor TV’ye yoğun ilgi
Öte yandan Diyarbakırspor, kurumsallaşma adına önemli adımlar da atmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi tarafından kulübün faaliyetlerini tanıtmak amacıyla kurulan Diyarbakırspor TV, kulübün başarılarla dolu mazisi, taraftar röportajları, teknik heyet, yönetici ve futbolcu görüşlerini içeren yayınlar yaparak büyük ilgi görüyor. Sosyal medya üzerinden yayın yapan platform taraftarların beğenisini kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'daki 'sevgili' çatışmasına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'sevgili' çatışmasına 4 tutuklama
Yenişehir’de çocuklar kitapla buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir’de çocuklar kitapla buluştu
Diyarbakırlı kadınlar ipekten şal üreterek mesleği ayakta tutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlar ipekten şal üreterek mesleği ...
'Antikorun gelişmemiş olması, aşının korumadığı anlamına gelmiyor'
YEREL HABERLER 'Antikorun gelişmemiş olması, aşının korumadığı ...
Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eve otomatik silahlarla saldırı
Tarihi mekanlarda simit satıyordu, arkeolog oldu
YEREL HABERLER Tarihi mekanlarda simit satıyordu, arkeolog oldu
Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet aldı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, Edirne deplasmanında kritik galibiyet ...
Kayapınar Kaymakamı Koç, miniklerin sevinçlerine ortak oldu
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Koç, miniklerin sevinçlerine ...
DİSKİ, abonelendirme çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER DİSKİ, abonelendirme çalışmalarına hız verdi
Diyarbakır’da zabıtadan toplu taşıma şoförlerine salgın uyarısı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıtadan toplu taşıma şoförlerine ...
‘Can dostlara’ 5 yıldızlı yuva
YEREL HABERLER ‘Can dostlara’ 5 yıldızlı yuva
DTB Başkanı Yeşil: "Tarımda Türkiye’nin en önemli şehirlerden birisi Diyarbakır'dır"
YEREL HABERLER DTB Başkanı Yeşil: "Tarımda Türkiye’nin en önemli ...
Ergani’de Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergani’de Kütüphaneler Haftası etkinlikleri
Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları iddialarını yalanladı HDP önünde çocuklarının yolunu gözleyen aileler: "PKK çocuklarımızı dağa kaçırdı, devlet kurtarmak için çaba harcıyor"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, zorla nöbete katıldıkları ...
ASKF, Diyarbakır'da spor bileşenleri ile buluştu
YEREL HABERLER ASKF, Diyarbakır'da spor bileşenleri ile buluştu
HDP önündeki evlat nöbeti, tüm olumsuzluklara rağmen sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti, tüm olumsuzluklara rağmen ...
Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi
Ehliyetine 6 ay el konulan taksi şoföründen 'alkol kullanmadım' itirazı
YEREL HABERLER Ehliyetine 6 ay el konulan taksi şoföründen 'alkol ...
Diyarbakırlı taş ustası, bazalt taşından çiğ köfte teknesi yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı taş ustası, bazalt taşından çiğ köfte ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu Rus heyet ile görüştü
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu Rus heyet ile görüştü
Diyarbakır ile Rusya arasında iyi niyet antlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır ile Rusya arasında iyi niyet antlaşması ...
15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 ...
Diyarbakır'da 1 okul, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 okul, karantinaya alındı
Çınar’da bir okul karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çınar’da bir okul karantinaya alındı