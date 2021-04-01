Ergani'de muhtarlarla pandemi toplantısı düzenlendi

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün başkanlığında muhtarlarla pandemi toplantısı gerçekleştirildi.

Ergani Belediyesi konferans salonunda merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla korona virüs salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, pandemi döneminde uygulanması gereken tedbir ve kurallara ilişkin ilçedeki durumu değerlendiren Kaymakam Öztürk, muhtarları korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Ergani Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve salgınla ilgili bilgileri içeren slayt sunumunun ardından, İlçe Sağlık Müdürü Murat Can, alınacak tedbirler ve aşı uygulamasına ilişkin bilgilendirme ve uyarıda bulundu.

Toplantıya, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün yanı sıra kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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