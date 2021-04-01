Kayapınar Belediyesi harabe yapıyı Bilgi Evine dönüştürdü

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, kent merkezindeki atıl ve harabe halindeki bir yapıyı gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bilgi Evine dönüştürdü.

Kayapınar Belediyesi, Medya mahallesinde yıllardır atıl ve harabe halinde bulunan bir yapıyı kısa bir süre içerisinde yaptığı onarım ve restorasyon çalışması ile Bilgi Evine dönüştürdü. Gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan Diyarbakır’ın yetiştirdiği fikir adamı Ali Emiri adı verilen Bilgi Evinin açılışı yapıldı. Açılış törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, İlçe Müftüsü İhsan Mesut Aktaş ve çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. İlçe Müftüsü Aktaş’ın okuduğu duanın ardından Kaymakam Koç, açılışı bilgi evinde öğrenim gören öğrencilere yaptırdı. Açılışın ardından Kaymakam Koç ve beraberindekiler Bilgi Evini gezerek, öğrencilere kitap hediye etti. Ali Emiri Bilgi Evinde, LGS kurslarının yanı sıra AYTTYT öğrencilerine de yüz yüze soru çözümü ve ders veriliyor. Yine Bilgi Evinde Kütüphanede yer alıyor.



"Amaç öğrencilerimizin bilgiye kolay ulaşmasını sağlamak"

Kaymakam Koç, proje ve hizmetlerinde her zaman halkın ve muhtarların görüşlerine başvurduklarını belirterek, “Medya Mahallemizde tespit ettiğimiz harabe ve atıl durumdaki bir yapıyı neden eğitime kazandırılmayalım diye düşündük. Hemen gerekli birimlerimize talimat vererek, oranın Bilgi Evine dönüştürülmesini istedik. Mahalle sakinlerinin de bu yapının eğitime kazandırılmasına yönelik talepleri de olmuştu. Bizde bu yapıyı en kısa sürede eğitime kazandırdık. Çok da güzel oldu. Şimdi yüzlerce öğrencimiz bu yapıda eğitim alıyor. Amaç öğrencilerimizin bilgiye kolay ulaşmasını sağlamak, rahat çalışma imkanlarına kavuşturmaktır" dedi.

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